Bottwartal/Handball HABO-Jungs müssen enger zusammenrücken

„Die nächsten zwei Spiele sind wichtig, was unser Ziel angeht“, sagt Buck und fügt an: „Das macht es aber nicht leichter.“ Zumal die kommenden zwei Partien beide auswärts steigen. Erst in Taufkirchen, danach in Zweibrücken. Das Duell an diesem Sonntag scheint da auf den ersten Blick das vermeintlich leichtere zu sein, denn die Bottwartäler bekommen es hier mit dem Tabellenletzten zu tun, der bislang noch nicht einen Punkt in der laufenden Saison geholt hat. „Das muss man aber relativieren. Sie hatten einige knappe Ergebnisse, auch gegen Teams aus dem vorderen Tabellenbereich. Irgendwann werden sie jetzt mal punkten“, glaubt der HABO-Coach, für den es sowieso verwunderlich ist, dass das Team ganz unten steht. „Deren Ziel war vor der Saison, besser als Platz sechs zu sein“, berichtet er und hält sie auch für stärker. Er weiß, was auf seine Mannschaft zukommt, schließlich sind die beiden Teams in der Qualifikation schon einmal aufeinander getroffen. Damals gab es ein 19:19-Remis.