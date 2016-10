Bottwartal/Handball„Goldener Oktober“ soll Pleite wettmachen

Bottwartal - Die deutliche Niederlage in der Vorwoche beim TSV Schmiden sorgte in den Reihen des Handball-Württembergligisten SG Schozach-Bottwartal auch unter der Woche noch für Gesprächsstoff. Zur Trainingseinheit am Donnerstagabend ließ Trainer Tobias Klisch seine Mannschaft extra eine halbe Stunde früher antanzen, um die bittere 23:32-Pleite intensiv aufarbeiten zu können. „Damit ist das Thema nun aber vergessen, und ich gehe davon aus, dass uns so etwas nicht noch einmal passieren wird“, sagt Tobias Klisch.

Allzu viel Zeit, sich über die vor allem in der zweiten Halbzeit unerwartet schwache Leistung bei einem Mitaufstiegsfavoriten zu ärgern, haben die SG-Handballer sowieso nicht. Am Sonntag (17 Uhr) wartet im Heimspiel gegen die SG Leonberg/Eltingen bereits der nächste Prüfstein. Die Ausrichtung für die Partie gegen den Tabellenzweiten ist klar: „Wir müssen uns natürlich wieder als Mannschaft präsentieren. Vor allem brauchen wir aber unbedingt die zwei Punkte“, findet Tobias Klisch klare Worte. Schließlich würde im Falle einer dritten Saisonniederlage der Rückstand des Tabellenachten auf die Spitzenpositionen weiter anwachsen. Bereits nach vier Spieltagen stehen die SG-Handballer also unter einem verstärkten Erfolgsdruck. Ziel sei nun, so blickt Tobias Klisch voraus, „einen goldenen Oktober zu gestalten“.

Mit drei Siegen aus vier Begegnungen ist der Gast aus Leonberg/Eltingen bislang hingegen voll im Soll. Allerdings holte die Mannschaft ihre Zähler vornehmlich gegen Kontrahenten, die derzeit am Tabellenende der Württembergliga stehen. „Sie haben sicherlich nicht die überragendste Spielstärke in dieser Liga oder herausragende Einzelkönner. Dafür agieren die aber als Team, und sie kommen mit viel Selbstbewusstsein“, schätzt Tobias Klisch ein.

Besonders imponiert hat dem Trainer die Leistung des Gastes vor zwei Wochen beim TV Bittenfeld II, die er auf Video studiert hat. „In dem Spiel lagen sie mit 18:25 hinten und haben noch mit 26:25 gewonnen. Sie haben am Ende alle Tore erzielt. Das zeigt, dass sie nicht aufstecken und bis zum Schluss marschieren werden“, so Tobias Klisch, der seine Mannschaft vor dieser mentalen Stärke ausdrücklich warnen möchte. „Wir dürfen zu keiner Zeit nachlassen“, fordert er.

Da die SG Schozach-Bottwartal ihr Heimspiel dieses Mal erst am Sonntagnachmittag austrägt, findet heute Vormittag noch eine Trainingseinheit statt. Dann wird sich auch erst entscheiden, wer gegen Leonberg/Eltingen wirklich auflaufen kann. Wie auch andere Mannschaften, hatte der Württembergligist unter der Woche mit mehreren Krankheitsfällen zu kämpfen. Erwischt hatte es Tobias Deuring, Michael Schick, Paul Saur und Dennis Saur. Ihr Mitwirken am Sonntag ist keineswegs ausgeschlossen, planen kann Trainer Tobias Klisch wie auch in der Vorwoche aber erst relativ kurzfristig.