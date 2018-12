Bottwartal/Handball Gemischte Gefühle übers Ergebnis

In der ersten halben Stunde ließ seine Mannschaft „gute Chancen aus allen Positionen“ liegen. „Wir haben zumindest zehn Minuten lang gut verteidigt, dann aber verängstigt gespielt. Man merkte, dass Daniel Zieker fehlte, der in einer solchen Situation vorangeht“, sagt der Trainer. Eine laute aber auch sachliche Ansprache von Tobias Klisch rüttelte das Team dann offensichtlich auf: In 15 Minuten drehte die SG den Sechs-Tore-Rückstand in ein 21:19 – auch dank einiger Paraden des eingewechselten Keepers Maximilian Ernst. Zudem fand sein Team die Nahtstellen in der gegnerischen 5:1-Abwehr, was gerade die Halbspieler Lukas Gallus und Valentin Weckerle zu nutzen wussten. Trotz häufiger Unterzahl bei insgesamt elf Zeitstrafen für die SG (Fridingen: drei) schnupperten die Gäste lange am Sieg. Klisch: „Wie in den Vorwochen haben wir es aber verpasst, den Todesstoß zu setzen. Die Gründe fürs Unentschieden sind aber nicht in der Schlussphase sondern in der ersten Hälfte zu suchen.“ SG Schozach-Bottwartal:

Hämmerling, Ernst – Weckerle (3), Linder (3), Soteras Merz (5/2), Ziegler, Gallus (4), Rossmeier, Schmitz, Keller, Marjanovic, Zluhan (6/2), Baumann (3).