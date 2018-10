„Wir waren nicht von Beginn an voll da, der Gegner aber sofort präsent. Wir müssen lernen, dass wir keine lange Anlaufzeit haben dürfen“, meint Jürgen Buck. Vor allem das angepeilte Tempospiel ließ sein Team komplett vermissen. Hinzu kam, dass man in der Abwehr oft zu zaghaft agierte. Die Folge: In der 23. Minute lag die HABO mit 10:16 hinten. „Wir haben dann eine Auszeit genommen und danach wurde beides besser. Außerdem hat unser Torhüter Max Wien einige paar starke Paraden gezeigt, so dass wir aufholen konnten“, berichtet Buck. Zur Pause lagen die Gäste beim Stand von 15:17 nur noch mit zwei Toren zurück. Kurz nach Wiederanpfiff verkürzte man gar auf 16:17. Im Anschluss blieb es erstmal bei diesem einen Tor – bis zur 44. Minute und dem Stand von 23:24.