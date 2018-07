Bottwartal/Handball Ein alter Bekannter kommt zur SG zurück

Bottwartal - Das dürfte doch für einige eine dicke Überraschung sein: Damir Marjanovic kehrt zum Handball-Württembergligisten SG Schozach-Bottwartal zurück. Der Rückraumspieler hatte bereits von 2012 bis 2015 für drei Jahre das SG-Trikot getragen und war seither für den Ligakonkurrenten VfL Waiblingen auf Torejagd gegangen. Mit Marjanovic war die SG in der Saison 2012/13 aus der Landes- in die Württembergliga zurückgekehrt und hatte dort in der Folge zwei Jahre hintereinander jeweils Platz zwei erreicht. Für den Aufstieg in die Baden-Württemberg Oberliga hatte es beide Male allerdings nicht gereicht, jeweils schied man in der ersten Relegationsrunde aus.