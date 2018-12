Bottwartal/Handball Die SG Schozach-Bottwartal bleibt oben dran

Nach dem Wechsel wurde Alisa Berger – mit elf Toren einmal mehr erfolgreichste SG-Schützin – in kurze Deckung genommen. „Daraufhin hat dann vor allem Saskia Benz ein sehr gutes Spiel gemacht. Sie hat Verantwortung übernommen, ist immer wieder unermüdlich in die Lücken der gegnerischen Abwehr und hat Tore gemacht oder Siebenmeter gezogen – Kompliment!“, lobte Stettner seine Rückraumspielerin. Dennoch ließ die SG den Gegner nach einer zwischenzeitlichen Vier-Tore-Führung bis zehn Minuten vor Schluss wieder auf 22:21 gerankommen. Erneut brachte eine Auszeit die Mannschaft wieder in die Spur, drei Treffer zum 25:21 sorgten für die Vorentscheidung. „Wir hatten sicherlich das nötige Quäntchen Glück, weil St. Leon/Reilingen in der Schlussphase zwei Siebenmeter nicht untergebracht hat. Aber meiner Meinung war das ein völlig verdienter Sieg, weil wir in der zweiten Halbzeit nicht einmal den Ausgleich hinnehmen mussten“, analysierte Stettner den 29:24-Endstand.