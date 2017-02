Bottwartal/Handball Die SG hofft auf eine Siegesserie

Das Hinspiel gewann die SG Schozach-Bottwartal hauchdünn mit 26:25, auch deshalb ist man auf Seiten der Gäste also gewarnt. Die Leonberger sind allerdings nicht gerade das heimstärkste Team der Liga und haben in eigener Halle schon einige kuriose Ergebnisse abgeliefert. So gewannen sie gegen Spitzenreiter SV Remshalden oder den Tabellendritten SF Schwaikheim. Andererseits gab es Niederlagen gegen den TSV Altensteig sowie die zweiten Mannschaften des TV Bittenfeld und der SG BBM Bietigheim. „Ich kann mir das auch nicht so richtig erklären. Vielleicht liegt es daran, dass man die Mannschaft in der Liga nicht so gut kennt wie die meisten anderen Gegner“, mutmaßt Tobias Klisch.

Personell gibt es bei der SG Schozach-Bottwartal noch einige kleinere Fragezeichen. So konnte Dennis Saur am vergangenen Wochenende zwar wieder spielen, hat diese Woche aber kaum trainiert. Der zuletzt gegen Schmiden überragende Lukas Volz war zu Wochenbeginn krank, und Marco Schilpp musste wegen Ellbogenproblemen pausieren.