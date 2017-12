Bottwartal/Handball Die SG-Frauen stehen im Viertelfinale

„Dass es kein ,Glanz-und-Gloria-Spiel’ werden würde, war fast klar, ist aber auch kein Problem. Ich bin mit der Leistung und dem Ergebnis definitiv zufrieden“, sagt Stettner, der ein Sonderlob an Isabel Mangold verteilt. Die hatte nach längerem Auslandsaufenthalt bislang nur ein paar Einsatzminuten beim letzten Punktspiel des Jahres gehabt. Beim Stand von 10:7 kam sie nun in Ludwigsburg aufs Feld und sorgte mit vier Treffern in Folge für den 14:7-Pausenstand. „Sie hat direkt Verantwortung übernommen und war torgefährlich. Auch in der zweiten Halbzeit hatte sie einige gute Aktionen und war zudem bombensicher von der Siebenmeterlinie. Generell war mit einem solchen Comeback nicht unbedingt zu rechnen. Das war ein sehr gutes Spiel von Isabel, in dem sie sicherlich Selbstvertrauen für die Rückrunde getankt hat“, so Michael Stettner.