Bottwartal/Handball Die SG-Frauen hauen wieder einen raus

Nur ein einziges Mal beim 3:4 in der fünften Minute lag die SG in Rückstand. Beim 8:5 nach 14 Minuten war man erstmals auf drei Tore davongezogen, bis zur Halbzeitpause blieben die Gäste meist mit drei oder vier Treffern in Front. „Das war durch die Bank von der ersten bis zur 60. Minute eine Top-Leistung von der Mannschaft“, freute sich Michael Stettner. Insbesondere Janina Spieth bot eine überragende Partie, nachdem sie noch eine Woche zuvor beim Heimsieg gegen die SG BBM Bietigheim III einen völlig gebrauchten Tag erwischt hatte. „Ich habe ihr vor dem Spiel noch einmal gesagt, dass sie sich einfach trauen soll, selbst wenn mal ein oder zwei Würfe nicht reingehen“, erklärte Stettner. Spieth befolgte die Anweisung und erzielte allein in der ersten Hälfte sechs Tore, am Ende sollten es zehn sein. „Sie hat Verantwortung übernommen und auch in der Abwehr sehr stark gespielt“, lobte der SG-Coach seine Rückraumspielerin, die somit maßgeblich für die17:14-Pausenführung verantwortlich war.

Auch nach dem Wechsel blieb die SG stets auf Abstand, brenzlig drohte es nur in der 39. Minute noch einmal zu werden. Beim Stand von 20:15 sah Theresa Müller die Rote Karte. „Sie trifft die Gegenspielerin im Gesicht, aber es war keine Absicht und die kommt auch mit vollem Tempo an. Ich würde mal sagen, dass zwei von zehn Schiedsrichtern hier rot geben, der Rest belässt es bei zwei Minuten“, beurteilte Stettner die Situation. Zwangsläufig musste nun Sophia Müller auf die Mittelposition, „und sie hat das nicht schlechter gemacht als ihre Schwester“, gab es auch hier ein dickes Lob vom Michael Stettner. Spätestens beim 29:19 acht Minuten vor Schluss war die Partie gelaufen.