Bottwartal/Handball Die Pause hat gut getan

Personell ist die Lage zwar nach wie vor nicht ideal, da Philipp Kroll (Meniskusprobleme) und Jonas Heilmann (Bandscheibenvorfall) weiter ausfallen, sie entspannt sich aber etwas. „Tobias Deuring hat in der vergangenen Woche einen Schritt nach vorne gemacht und wird wohl wieder spielen können“, berichtet Klisch. Und auch bei Philipp Kroll ist Land in Sicht. „Er wird jetzt wohl noch vor Weihnachten operiert und da sieht man dann, was genau los ist. Wenn es gut läuft, kann er Ende Januar vielleicht wieder spielen“, so die Hoffnung des SG-Trainers. Ein Fragezeichen steht vor dem morgigen Duell dafür noch hinter dem Einsatz von Markus Rossmeier. „Seine Hand schwillt einfach nicht ab, und dazu hat er auch noch Wadenprobleme. Da müssen wir abwarten“, erklärt Klisch.

Nichtsdestotrotz: Bei den Bietigheimern will man punkten. „Wir wollen mit einem positiven Punktekonto in die Winterpause gehen“, macht der Beilsteiner Coach klar. Aktuell steht man mit 14:12 Zählern auf dem sechsten Rang, die Bietigheimer rangieren drei Plätze dahinter. „Sie zeigen oft unterschiedliche Gesichter. Mal spielen sie ganz fahrig, dann wieder gut und mit viel Tempo. Für uns gilt: Wir müssen geduldig spielen und versuchen sie zu Fehlern zu zwingen“, so Klisch. Denn lässt man das Team in Fahrt kommen, wird es schwer.