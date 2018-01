Bottwartal/Handball Die Ära Dennis Saur endet im Sommer

Das Argument, dass die Mannschaft verjüngt werden solle, „kann ich völlig verstehen. Das mit der Trainingsbeteiligung sehe ich differenzierter. Natürlich bin ich beruflich mit meinen Terminen oft fremdbestimmt. Aber es geht doch in erster Linie darum, dass am Wochenende zwei Punkte geholt werden. Ob diejenigen, die dafür sorgen, jetzt ein- oder dreimal im Training waren, ist dann doch eigentlich egal.“

Wie und ob überhaupt es mit dem Handball weitergeht, das werde er in aller Ruhe „und nicht in den nächsten Tagen entscheiden. Zumal da natürlich auch meine Frau ein Wort mitzureden hat. Aber Handball macht mir noch wahnsinnig viel Spaß. Und ich denke, dass ich schon noch meine Daseinsberechtigung auf dem Feld habe. Doch vielleicht ist es auch ganz geil, am Wochenende einfach mal wegzufahren und nicht pünktlich in der Halle stehen zu müssen.“ An einen kompletten Rücktritt glaubt er aber wohl selbst nicht so recht: „Ich bin ja seit den Minis immer mit einem Ball unterwegs. Auf alle Fälle konzentriere ich mich jetzt erstmal darauf, eine gute Rückrunde mit der SG zu spielen“, sagt Dennis Saur, räumt aber ein: „Ein paar Anrufe und lose Gespräche hat es bereits gegeben.“