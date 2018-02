Bottwartal/Handball Der Vertrag mit Dennis Saur ist vorzeitig aufgelöst

Für Dennis Saur ist es nun „einfach etwas stressfreier. Ich war zum Beispiel am Sonntag mit meinem Sohn im Theater.“ Wobei es ganz ohne Handball natürlich nicht geht. „Ich werde mich den Rest der Saison bei meinem künftigen Verein fithalten, wenn ich Zeit und Lust habe.“ Saur wird sich nach seinem Umzug nach Echterdingen im August kommende Saison der HSG Ostfildern anschließen. Die spielt derzeit in der Landesliga, hat als Tabellendritter aber auch noch Aufstiegschancen. Möglicherweise wird es für die SG Schozach-Bottwartal also bald ein Wiedersehen mit Dennis Saur geben – dann als Gegner.

Zwei weitere Abgänge zum Saisonende stehen bei der SG ebenfalls fest: Jonas Heilmann wird den Verein in Richtung Neckarsulmer SU verlassen. Zum einen kann er dort – nach aktuellem Stand der Dinge – eine Liga höher spielen. „Außerdem hat er in Neckarsulm die Möglichkeit, eine höherklassige Jugendmannschaft zu trainieren“, erklärt Tobias Klisch. „Das macht mich schon traurig, ich hätte gerne mit ihm weitergearbeitet. Aber ich kann Jonas verstehen.“ Einen Ersatz für Heilmann, der auf Linksaußen aber auch auf der Mitte spielen kann, hat die SG bereits gefunden: Robin Baumann. Der spielt momentan in derA-Jugend-Bundesliga bei der SG BBM Bietigheim. „Er kommt aus Abstatt, ist also ein junger Spieler hier aus der Region“, sagt Christoph Hauser. Außerdem wird Lukas Volz die SG Schozach-Bottwartal verlassen, er schließt sich der SG Weinstadt an, die derzeit Dritter der Landesliga ist – ein Schritt, der nicht zuletzt deshalb etwas überrascht, weil in der Weinstädter Halle Harzverbot herrscht, was bei Handballern allgemein extrem unbeliebt ist. Die im Rückraum durch die Abgänge von Saur und Volz entstehende Lücke möchte die SG noch kompensieren. „Wir sind da momentan in Gesprächen“, erklärt Christoph Hauser, der hofft, diesbezüglich in Kürze Vollzug melden zu können.