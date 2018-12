Bottwartal/Handball Der Coach bleibt weiter an Bord

Die Entscheidung war allerdings kein Selbstläufer. „Ich habe mir das in den vergangenen drei bis vier Wochen sehr schwer gemacht, denn ich hatte ein sehr interessantes Angebot aus dem höherklassigen Männerbereich“, erklärt Stettner. Er wolle auch irgendwann zu den Männern wechseln, das stehe für ihn fest. „Aber ich habe einfach gemerkt, dass die Entwicklung dieser Mannschaft noch nicht am Ende ist. Da geht noch was, und das möchte ich zu Ende führen.“ Was genau mit „Da geht noch was“ gemeint ist, verrät der Coach auf Nachfrage auch. „Perspektivisch muss man sich auf jeden Fall mit dem Thema 3. Liga beschäftigen. Das ist in dieser Saison sicherlich kein Muss, obwohl wir ja ganz gut dastehen. Aber so in ein, zwei Jahren wird das spätestens ein Thema.“