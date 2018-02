Bottwartal/Handball Der Aufstieg ist wohl nur noch eine reine Formsache

Nach dem Wechsel wurde es dann deutlich besser. Tor um Tor baute die SG den Vorsprung aus. Über 14:6 und 23:10 schraubten die Gäste das Ergebnis auf 29:12 hoch. „In der zweiten Halbzeit war das schon ein deutlich besseres Spiel im Angriff. Alles in allem war das ein mehr als verdienter und zu keinem Zeitpunkt gefährdeter Auswärtssieg“, lobt Michael Stettner, der eine Sache aber ganz besonders hervorhebt: „Was mir aktuell am meisten imponiert, ist die Art und Weise, wie wir ein Spiel angehen. Da ist kein Unterschied zu erkennen, ob es 2:2 steht und fünf Minuten gespielt sind, oder ob wir deutlich führend noch zwei Minuten vor uns haben. In Lorch hatten wir wenige Sekunden vor Abpfiff bei 28:12 einen Ballgewinn, und vier Spielerinnen sind mit allem, was noch im Tank war, nach vorne gerannt, um noch ein Tor zu erzielen. Das ist nicht selbstverständlich, aber genau das möchte ich sehen“, freut sich der Coach über die Einstellung seines Teams. „Dafür ein großes Kompliment an jede einzelne.“