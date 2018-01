Bottwartal/Handball Auswärtsspiel nach kurzer Weihnachtspause

Damit das am Sonntag klappt, müsse man vor allem im Angriff besser agieren als im Hinspiel. „Die Abwehr war damals ja okay. Wenn wir das jetzt ähnlich hinbekommen und in Alfdorf maximal 24 Gegentore zulassen, dann bin ich zuversichtlich. Denn ich denke, dass wir vorne mittlerweile stabiler sind“, so Klisch. Wichtig werde es sein, „die solide 6:0-Abwehr der Alfdorfer mit ihrem großgewachsenen Mittelblock in die seitliche Bewegung zu bekommen. Außerdem muss das Rückzugsverhalten passen, um einfache Kontertore zu verhindern“, fordert der SG-Coach.