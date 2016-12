Bottwartal/Fußball Der FC Marbach macht Jagd auf die Top Ten

Mit 470 Zählern steht Freiberg im Verbandsliga-Ranking auf Rang sechs vor den Bissingern (435). In seiner zehnten Spielzeit in dieser Klasse wird der SGV jedoch keinen weiteren Platz gutmachen, zu groß ist der Rückstand auf den fünftplatzierten TSV Eltingen (539). Mit 30 Zählern aus den verbleibenden 13 Partien würde Freiberg zumindest die 500-Punkte-Marke knacken. Und auch die 500-Tore-Marke ist wohl fällig: Aktuell steht Gehrmanns Team nach 299 Spielen bei 479:338 Treffern. Einen Ansporn gibt es auch für die Defensive der Freiberger, die in dieser Saison erst neun Tore kassiert hat. In der Verbandsliga-Historie bekam der SGV pro Partie 1,13 Gegentore, vor der Saison waren es noch 1,17. Einzig ein alter Bekannter ist erfolgreicher: der FSV 08 Bissingen (1,11). Ob Freiberg die 08er auch hier überflügeln wird? Immerhin: Gelingt dem SGV tatsächlich das Meisterstück, wäre er bezirksweit der alleinige Rekordmeister der Verbandsliga. Mit drei Titeln (2001, 2012, 2017) würde Freiberg die SpVgg 07 Ludwigsburg (1976, 1989) übertrumpfen.

Bezirksliga

FC Marbach11. Platz |

In seinem letzten Spiel des Jahres festigte der FC Marbach mit einem 1:0-Sieg beim FC Perouse nicht nur Tabellenplatz zwei der Bezirksliga, sondern zog in der ewigen Tabelle auch vorbei am VfB Vaihingen. Nicht das einzige Überholmanöver der Schillerstädter in der laufenden Runde: Mit nun 1207 Punkten steht der FC neben den Vaihingern (1205) auch vor dem TSV Asperg (1195). Das Team von Coach Christian Seeber arbeitete sich damit von Rang 13 auf elf vor – und macht jetzt Jagd auf die besten Zehn. Wobei es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese Jagd erfolgreich ist. Nur noch elf Zähler trennt Marbach von der SpVgg Renningen, die nach Jahrzehnten im überregionalen Fußball inzwischen in die Kreisliga B abgestürzt ist. Höher werden für den FC mit dem VfL Gemmrigheim (1247) und der SKV Rutesheim (1257) da schon die nächsten Hürden auf den Plätzen neun und acht.

Mit seiner 25. Spielzeit in der Bezirksliga feiert der FC ein Jubiläum. Und beim 2:0-Erfolg gegen den TV Aldingen am vorletzten Spieltag des Jahres kam gleich ein weiteres hinzu. Timo Binder war es, der mit der 1:0-Führung den 1500. Treffer der FC-Geschichte in dieser Spielklasse beisteuerte – und das ausgerechnet mit seinem bislang einzigen Saisontor. Inzwischen stehen die Marbacher bei 1502:1201 Toren.

TSV 1899 Benningen16. Platz |

Im Verfolgerfeld der Top Zehn steht weiterhin auch der TSV 1899 Benningen mit Rang 16. Das ist bereits als Erfolg zu werten, sind die Aufsteiger SV Perouse und SGM Riexingen doch seit der Ligagründung im Jahr 1945 die Bezirksligisten Nummer 92 und 93. Mit 1051 Punkten machen die Benninger in ihrer 28. Bezirksliga-Saison weiterhin Boden gut auf den TV Neckarweihingen. Der derzeitige A-Ligist steht bei 1086 Zählern und könnte noch in der Rückrunde abgefangen werden. Zumindest etwas verbessern konnte die Mannschaft von Trainer Marc Reinhardt auch ihr historisches Torverhältnis von 1545:1608. Zudem war der 5:1-Sieg gegen Hellas Bietigheim im Oktober der 300. Bezirksliga-Erfolg der Vereinsgeschichte. Den inzwischen 303 Siegen stehen jedoch 326 Niederlagen gegenüber.

Frauen, LandesligaFC Biegelkicker Erdmannhausen1. Platz |

Weiterhin klarer Tabellenführer der ewigen Landesliga-Tabelle ist der FC Biegelkicker Erdmannhausen. Mit 196 Zählern steht das Team in der 1991 gegründeten Liga kurz vor seinem200. Punktgewinn. Der Vorsprung auf den jetzigen Verbandsligisten TSV Münchingen (136) ist damit angewachsen. Und weitere Jubiläen werden folgen: Die Biegelkicker werden in der Rückrunde die Marke von 150 Spielen knacken, und beim Torverhältnis von 248:240 darf sich eine Torschützin bald über den 250. Landesliga-Treffer der Biegelkicker freuen. Auch in den Statistiken Punkte pro Spiel (1,39) und Tore pro Spiel (1,76) ist das Team bezirksweit führend, und nur der FV Löchgau kassierte im Schnitt weniger Gegentore (1,30) als Erdmannhausen (1,70).

BezirksligaFC Biegelkicker Erdmannhausen II10. Platz |

Drei Spieltage ist die Saison des FC Biegelkicker Erdmannhausen II gerade einmal alt. Und doch gelang dem Team bereits Historisches: Mit 204 Punkten rückte es in der ewigen Tabelle vorbei am SGV Murr (203) auf Rang zehn. Möglich machte das der 5:0-Sieg gleich am ersten Spieltag gegen den FC Remseck-Pattonville. Nach der Winterpause dürfte auch die auf Rang neun der ewigen Tabelle stehende SpVgg Schlößlesfeld mit 208 Zählern dran glauben müssen.