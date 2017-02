Bottwartal Experte hält Bottwartalbahn für machbar

So kann er zwar die Bedenken von Bartzsch im Hinblick auf einen etwas abseits gelegenen potenziellen Haltepunkt in Murr nachvollziehen. „Darüber muss man natürlich diskutieren. Es bringt nichts, wenn die Züge am Kunden vorbeifahren“, stellt er fest. Trotzdem wäre das für ihn kein K.o.-Kriterium. Es müsste beispielsweise die Anbindung entsprechend ausgebaut werden. Stichwort Citybus. „Eine Verknüpfung mit Bussen ist immer ein wichtiges Kriterium“, sagt Berner. Und was mögliche Hindernisse wie die Bottwartalhalle oder den Steppi-Kreisel anbelangt: Darüber haben sich Berner und sein Mitstreiter Hans-Joachim Knupfer ebenfalls Gedanken gemacht. Ihre Lösungsansätze wollen sie bei einem Vortrag am 9. März in Steinheim präsentieren. „Wir haben zwar auch noch kein fertiges Konzept in der Tasche, aber Ideen“, sagt Wolfram Berner.

In welche Richtung es gehen könnte, was die Vereinbarkeit von Straße und Schiene anbelangt, deutet Wolfram Berner zumindest schon an: Er nennt den Begriff Regionalstadtbahn und erinnert an das Beispiel Heilbronn. „Da wurde eine Stadtbahn quasi in den Bestand gebaut, und das ging auch.“ Überhaupt schwebt ihm nicht nur eine Trasse zwischen Beilstein und Marbach vor, sondern eine Verlängerung nach Heilbronn. Das wäre im Sinne des Großbottwarer Bürgermeisters Ralf Zimmermann. „Es wäre sinnvoll, die Bottwartalbahn ans Netz in Heilbronn anzubinden“, erklärt er. Wolfram Berner macht zudem darauf aufmerksam, dass eine solche Verbindung nicht unbedingt schwerwiegende Eingriffe in die Natur mit sich bringen müsste. Eine Möglichkeit wäre, mit einem Bahnkörper zwischen den Schienen zu operieren, der begrünt werden kann – ein so genanntes Rasengleis. „Die Bahn soll sich ökologisch einbinden, ohne mehr Fläche zu versiegeln“, betont er. Die moderne Technik erlaube es sogar, auf Teilabschnitten auf Oberleitungen zu verzichten. Die Bahnen laden sich bei diesen Systemen zunächst auf, um dann Passagen ohne Stromzufuhr mit einer Art Akku zu überwinden. „Unsere Rolle bei all dem ist aber auch klar: Wir sehen uns als Impulsgeber. Das Zepter müssten schon die Kommunen in die Hand nehmen“, sagt Wolfram Berner.