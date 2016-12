Bottwartal Eine besondere Feier unter freiem Himmel

Wie beispielsweise die Waldweihnacht der evangelisch-methodistischen Kirche Beilstein, die zur Waldweihnacht abends auf dem Waldspielplatz Krugeiche in Oberstenfeld

eingeladen hat. Pastor Ingo Blickle ist seit vier Jahren Pastor in Beilstein und sagt: „Im letzten Jahr haben wir eher spontan zum ersten Mal zur Waldweihnacht eingeladen.“ Und er war überrascht, dass knapp 60 Personen dieser Einladung gefolgt sind. Auch in diesem Jahr sind es mindestens genauso viele, was allerdings schwer zu erkennen ist, denn es ist stockdunkel. Nur die Personen, die nahe genug am wärmenden Feuer beisammenstehen, sind zu erkennen. Über dem Feuer hängt ein Topf mit heißem Kinderpunsch. Erwachsene und Kinder jeden Alters lassen ihr Stockbrot über dem Feuer garen, kratzen danach die schwarzen Stellen ab und genießen eine salzige und auch eine weihnachtliche süße Variante. Lieder werden gemeinsam gesungen und Pastor Blickle hat die Geschichte „Traum der drei Bäume“ erzählt, in der es darum geht, zu was Bäume werden möchten, nachdem sie gefällt sind – und was tatsächlich aus ihnen wird. „Diese Geschichte passt gut in die Adventszeit und sie spricht für sich“, schmunzelt er und freut sich, dass so viele gekommen sind, um gemeinsam Brot zu backen im kalten, dunklen Wald. „Für Kinder ist das ein eindrucksvolles Erlebnis“, sagt er und möchte diese stimmungsvolle Waldweihnacht auch in den nächsten Jahren beibehalten.

Eine langjährige Tradition hat dagegen schon die Waldweihnacht am Sonntagnachmittag auf dem Waldfestplatz in Pleidelsheim.

Petra Greschner ist die Frau des Ersten Vorsitzenden des Rad- und Kraftfahrervereins (RKV) und weiß gar nicht mehr so genau, wie lange es diese Veranstaltung schon gibt: „Es sind aber mindestens 35 Jahre.“ Immer am vierten Advent findet diese Veranstaltung statt und wie in jedem Jahr bringt auch diesmal der Nikolaus Geschenke für die Kinder in den Wald. „Dieses Jahr hatte aber die Kutsche eine Panne und der himmlische Pannendienst hat als Ersatz einen Oldtimer-Traktor geschickt“, verrät die Organisatorin. Und herrlich ist es anzusehen, wie das Gespann schließlich vorfährt: Am Steuer der Traktorbesitzer mit Plüschelchgeweih, dahinter der Nikolaus und rechts und links zwei kleine Weihnachtsengel. Nacheinander werden die Kinder zur Bühne gerufen und können sich ihr Geschenk abholen – das die Eltern vorher klammheimlich bei einer schon vor dem Festplatz wartenden Helferin abgegeben haben. Kinder von Spaziergängern, die nicht auf dieses Ereignis vorbereitet waren, gehen aber nicht leer aus: Für die und für alle Helfer hat das Team vorausschauend auch eine Kleinigkeit parat. Viele Besucher kommen jedes Jahr her, sie sitzen gerne um das große Lagerfeuer herum und genießen Glühwein, Punsch und eine Kleinigkeit zu essen.

Auch die Waldweihnacht in Erdmannhausen

wird schon seit vielen Jahren gefeiert – ein älterer Teilnehmer vermutet sogar schon seit 40 Jahren. „Eine Zeit lang haben wir mangels Wald eine Dorfweihnacht gefeiert“, erinnert sich Franziska Kaiser, die als CVJM-Jugendreferentin gemeinsam mit ihrem Team aus sechs Personen die Veranstaltung vorbereitet hat. „Die Dorfweihnacht war eher eine Veranstaltung, bei der im Ort verschiedene Stationen besucht wurden.“ Und irgendwann hat man sich entschieden, mit Fackeln gemeinsam aus dem Ort hinaus in die Natur zu ziehen. Die Veranstaltung ersetzt in Erdmannhausen an diesem vierten Advent auch den Gottesdienst und so macht sich eine große Schar an Teilnehmern gemeinsam auf den Weg. Das Ziel ist ein geschmückter Baum am Obst- und Gartenbauverein (OGV). Sabine Roth hat als Vorstand gleich „ja“ gesagt, als der CVJM angefragt hat, um gemeinsam die diesjährige Waldweihnacht auszurichten. „Ich fühle mich geradezu geehrt, dass die diesjährige Veranstaltung hier stattfindet.“ Festlich ist der Platz hinter dem Vereinshaus mit Kerzen beleuchtet und dort werden nun gemeinsam Lieder gesungen, unterstützt vom Posaunenchor unter der Leitung von Margrit Kleinknecht. Unter dem Motto „Wie soll ich Dich empfangen?“ hat Franziska Kaiser gemeinsam mit Kindern ein besinnliches Beisammensein vorbereitet, bevor alle wieder mit Fackeln ans Gemeindehaus ziehen, wo ein gemütlicher Ausklang stattfindet.

Den Gottesdienst ersetzt an diesem Adventssonntag auch die Waldweihnacht in Marbach-Rielingshausen.

Pfarrer Eberhard Weisser hat für die Gemeindemitglieder einen Vormittag vorbereitet, der ganz besonders an Maria erinnern soll. Was hat sie wohl gedacht, als der Engel ihr die frohe Botschaft verkündet hat: „Der Herr hat Großes für Dich auserkoren.“ Er bittet die Besucher der Waldweihnacht, sich in sie hineinzuversetzen und laut zu äußern, was sie wohl in diesem Moment gedacht hat. Auch Konfirmanden haben sich dazu Gedanken gemacht und auf Blättern rund um den Platz vor dem Schützenhaus im Hardtwald gibt es die unterschiedlichsten Gedanken zu lesen. Von „Bloß net“ über „Schaffe ich das überhaupt?“ bis hin zu „Warum ausgerechnet ich?“ reichen die Ideen. Für Maria sei ihre Schwangerschaft alles andere als einleuchtend gewesen, bringt es Pfarrer Weiss auf den Punkt. Aber es zeige, dass man offen sein solle für Neues, in jeder Lebenssituation, ja auch in Krisensituationen. Musikalisch hat diesen besonderen Gottesdienst der CVJM-Posaunenchor Rielingshausen unter der Leitung von Daniel Rot umrahmt. Auch hier hat schon im Vorfeld der Schützenverein als Gastgeber ein Feuer an der Feuerstelle entfacht, an dem sich während der Veranstaltung vor allem die Kinder erfreut haben.