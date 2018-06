Bottwartal „Die WM ist für mich ein absolutes Highlight“

„Als es von der 2. in die 1. Bundesliga ging, war das echt heftig. Alleine das Trainingspensum hat sich enorm verstärkt. In der Vorbereitung haben wir dann siebenmal die Woche trainiert, später fünf- bis sechsmal“, berichtet die Studentin aus Abstatt, die an der DHBW Heilbronn BWL-Dienstleistungsmanagement und Sportmanagement studiert. „In dieser Saison habe ich dann auch wieder weniger gespielt als in der Saison davor“, erzählt sie. „In der Saison davor lief es aber auch wirklich super bei der Neckarsulmer Sport-Union. Da sind wir ganz souverän Meister geworden, was uns jungen Spielerinnen die Möglichkeit gegeben hat, Einsatzzeiten zu bekommen.“ Inzwischen hat sich Selina Kalmbach an die Härte und die Schnelligkeit gewöhnt – auch wenn ihr genauso wie ihren Teamkameradinnen in dieser Saison mehrfach die Bälle um die Ohren geflogen sind. „Es war wirklich der Wurm drin. Ich kann mir bis heute nicht erklären, warum es so in den Keller ging. Nach dem ersten Trainerwechsel dachte ich, dass uns der neue Wind gut tut, aber stattdessen ging es in die komplett andere Richtung“, sagt Selina Kalmbach zur „Saison zum Vergessen“, die letztlich mit dem vorletzten Tabellenplatz und dem sportlichen Abstieg endete. „Wir hatten jedoch Glück, dass nur eine Mannschaft nach oben kommt, so bleiben wir in der 1. Bundesliga. Wir sind also mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt sie und hofft, dass dem Team in der kommenden Runde ein Neubeginn gelingt. „Denn den brauchen wir auch. Einige Spielerinnen haben den Verein ja schon verlassen oder verlassen ihn in der Pause. Kommende Saison müssen wir also ein neues Team formen. Ein Augenmerk sollten wir dann auf den Teamgedanken legen, darauf, dass wir ein eingespielter Haufen werden. Denn das könnte in dieser Saison ein Faktor gewesen sein“, sagt Kalmbach und macht somit klar, dass es teamtechnisch nicht gerade ideal gelaufen ist in der abgelaufenen Saison. Anders als damals bei der Qualifiaktion zur Jugend-Bundesliga etwa oder beim Aufstieg in die 1. Bundesliga mit Neckarsulm.