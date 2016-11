Bottwartal Die Neue will für die Mädchengruppen das Beste

Katharina Renken tritt die Nachfolge von Katja Bachmann als Bezirksjugendreferentin an und ist vor allem für die Arbeit mit Mädchen, aber auch für gemischte Kreise zuständig. Die ersten Wochen liegen bereits hinter der studierten Religions- und Gemeindepädagogin sowie Sozialarbeiterin. Einen Praxisschock hat sie noch nicht bekommen – im Gegenteil: „Ich bin sehr beeindruckt vom ehrenamtlichen Engagement in der Region“, sagt sie. Die kirchliche Jugendarbeit habe sie bei ihren ersten Besuchen in den Orten von Marbach bis Auenstein als „sehr lebendig“ erlebt.

Mal eine andere Lebensart als die norddeutsche zu erleben, war auch der Grund, weshalb Katharina Renken ein Jahr lang in Südafrika tätig war. „Ich habe dort in einem Kinderdorf geholfen“, erzählt sie. Mit Kindern und Jugendlichen wolle sie auch in den nächsten Jahren arbeiten. „Ich bin selbst in der christlichen Jugendarbeit groß geworden – mir war klar, dass ich das auch nach dem Studium machen möchte.“

An der Stelle beim Evangelischen Jugendwerk reize sie, dass sie über den Tellerrand eines Ortes hinausschauen kann. So hat sie schon zahlreiche Mädchengruppen besucht. Die Ehrenamtlichen bildeten das Rückgrat der kirchlichen Jugendarbeit. Katharina Renken glaubt, dass viele junge Menschen hier in der wirtschaftsstarken Region bleiben und nach ihrer Jugend noch Verantwortung übernehmen können. „Wie sie die Begleitung der Gruppen zu ihrer Herzenssache machen und die Arbeit weiterentwickeln, ist schon sehr bemerkenswert.“ Kinderbibelwochen, Workshops, Zeltfreizeiten – um solche Orte der Begegnung kümmert sich Katharina Renken.

Eine wichtige Aufgabe ist die Vorbereitung des sogenannten Konfi Castle, eines Festivals, an dem mehr als 100 Konfirmanden aus dem Evangelischen Kirchenbezirk Marbach teilnehmen. Castle? „Ursprünglich hat das Treffen in einer Burg stattgefunden – jetzt ist es in einem Zeltlager.“

Wichtig ist Katharina Renken aber auch, den christlichen Glauben in seiner spirituellen Dimension weiterzugeben. So schult sie Mitarbeiter der Kinder- und Jugendfreizeiten und Jungscharen.