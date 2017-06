Bottwartal Die Grundlagen für den Aufbau schaffen

In den acht Klassenräumen sollen 220 Schüler unterrichtet werden. „Dort lernen sie zu lesen, zu schreiben und rechnen“, sagt Eigel. Das ist viel in einer Region, die im Grunde nicht einmal über nahrhafte Böden verfügt, sodass wenigstens Landwirtschaft betrieben werden könnte. „Mit der Ausbildung in unserer Schule schaffen wir die Grundlage dafür, dass die jungen Menschen weiter lernen können“, so Eigel. Für den Aufbau des Landes trägt der Verein damit viel bei.

Unterstützt wird „Haiti wir helfen“ dabei auch von Anneliese Gutmann. Die Freiburgerin ist vor mehr als 20 Jahren in das arme Land gezogen, hat Schulen in Meyer und Gerard errichtet, „mit mehr als1200 Schülern“, zollt ihr Matthias Eigel Respekt. Ihre dabei gewonnene Expertise bringt sie auch in Dano ein. Für Matthias Eigel ein beruhigender Gedanke. Erstens, weil es nur mit Verantwortlichen vor Ort gelingen könne. Zweitens aber auch, „weil es unsere Spendengelder und Mitgliedsbeiträge sind, die eingesetzt werden“.

Und das nicht zu knapp. Denn als die Menschen in Haiti im Jahr 2014 schließlich erfahren haben, dass zwei Deutsche ihre Unterstützung anbieten wollen, „war die alte, baufällige Schule innerhalb von drei Monaten abgerissen“, erzählt Eigel. Wohl gefühlt habe auch er sich in dem Bau nicht. „Uns war nicht klar, ob die Konstruktion noch so lange hält, wie wir darin waren“, beschreibt er die Zustände im Jahr 2010.

Seither sind mehr als 50 000 Euro an Spenden nach Dano geflossen. Etwa die gleiche Summe werde benötigt, um die Schule fertigzustellen. „Danach gehen wir von circa 25 000 Euro jährlich für den laufenden Betrieb aus“, so Eigel. Dazu zählen die Schulspeisung, das Gehalt der Lehrer aber auch die Unterrichtsmaterialien. „Geht die Kreide aus, muss die Schule eine abenteuerliche Fahrt in die Hauptstadt auf sich nehmen“, nennt Eigel ein Beispiel. Für die rund 60 Kilometer sind sie dann vier bis fünf Stunden unterwegs, weil es keine echten Straßen gibt. „Das können Sie nicht einmal mit unseren Feldwegen vergleichen.“

Dass allerdings sein Haiti-Projekt inzwischen auch die Menschen hierzulande erreicht hat, freut Matthias Eigel besonders. Am 14. Oktober fällt der Startschuss für die Kinderläufe rund um den Bottwartalmarathon. Die jungen Athleten werden dann auch für ihre Altersgenossen in einem der ärmsten Teile der Welt unterwegs sein. „Wir engagieren uns unter anderem bei diesem sportlichen Event“, erzählt Matthias Eigel.