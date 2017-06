Bottwartal Den Sommer in vollen Zügen genießen

Dass die Menschen bei großer Hitze oft erst am Abend ins Freie gehen, hat auch Mahir Kizilbel von der Eisdiele Mille Miglia in Murr festgestellt. Er betreibt seit diesem Sommer einen Eiswagen am Ufer des Neckars – „aber der wird erst am Abend bestückt“, erklärt er.

Dass es gerade keine Eiscreme gibt stört die Mitarbeiterinnen vom Haus Ahorn in Beilstein nur wenig. Sie nutzen den warmen Tag für ihren Betriebsausflug und haben zunächst eine Stadtführung in Besigheim gemacht, „weil einige von uns noch nie dort waren, obwohl das so nahe ist“, erklären die Frauen. Dann ging es mit dem Schiff nach Marbach zum Bootshaus, wo der Tag nun gemütlich ausklingen soll. „Warum in die Ferne schweifen?“, meint eine der Frauen. Und als dann noch ein deftiger Grillteller auf den Tisch gestellt wird, scheint der Sommertag rundum gelungen zu sein.

Wer jetzt Appetit bekommen hat und selbst den Grill anwerfen will, sollte aber ein paar Grundregeln beachten, betont der Landesfeuerwehrverband. Der Grill muss immer standfest stehen und nur im Freien angeschürt werden. Zum Anfachen der Glut darf auf keinen Fall Spiritus oder ähnliches genutzt werden und ein Eimer Wasser oder ein Feuerlöscher sollten auch immer bereit stehen.

Auch in der Nähe von Wäldern gilt jetzt Vorsicht „denn die trockene Witterung erhöht die Gefahr von Bränden“, so der Landesfeuerwehrverband. Bei Fragen zum Brandschutz ist auch die Marbacher Feuerwehr zur Stelle. „Am Sonntag findet ein Infotag vor dem Rathaus statt“, so der Kommandant Alexander Schroth.

Doch wie behält man selbst einen kühlen Kopf? Die Studentinnen Franziska und Saskia nutzen dafür den Neckar: „Wir legen hier eine kleine Mittagspause ein.“ Aber nur mit Bikini bekleidet kann man natürlich nicht in die Schule kommen – dort gilt in der Regel „angemessene Kleidung“, sind sich die Rektoren der Marbacher Schulen einig. Konkrete Vorschriften gibt es aber nicht. „Das entscheiden wir im Einzelfall“, erklärt Christof Martin vom Friedrich-Schiller-Gymnasium. „Im Zweifel suchen wir das Gespräch“, stimmt ihm auch Monika Mayer-Schumacher von der Anne-Frank-Realschule zu. Hilft das alles nicht, gibt es im Ausnahmefall an der Uhlandschule ein Überzieh-Shirt.