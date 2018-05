Bottwartal Das Bottwartal begrüßt den Mai

Beim Schlager-Frühling des GSV Pleidelsheim lief das Fest etwas langsamer an. Zweimal hatte die Hocketse im Vereinsheim mittlerweile schon stattgefunden, zum 1. Mai allerdings bisher noch nie. „Bei den beiden Malen davor waren immer viele Leute da“, sagt Vereinswirt Kosmas Antoniadis. „Jetzt hoffen wir nur, dass es nicht zu regnen anfängt.“

Viel Energie brauchte das große Orchester des Musikvereins in Kirchberg. „Wir spielen das ganze Fest über durch“, erklärt Dirigent Holger Wägerle. „Das geht aber schon, wir sind ja viele Leute.“ Die eine oder andere Pause war den Musikern dann doch vergönnt und so mischte sich das Orchester immer wieder unter die zahlreichen Gäste. Bei Bauch und Maultaschen war auch auf der Speisekarte für jeden Geschmack etwas dabei.

Vom Standort bei der Bottwartalhalle profitierte der GSV Kleinbottwar am Dienstagnachmittag. „Es ist doch etwas kühl“, sagt der erste Vorstand Martin Hegendorf. „Wir haben ja das Foyer der Halle, das Vereinsheim und den Vorplatz zu unserer Verfügung. Da können die Leute drinnen, oder draußen sitzen, je nach belieben.“ Kein Wunder, dass sich bei so einem Service die Bänke in Kleinbottwar schnell mit hungrigen Besuchern füllten.

Ein kleines Experiment hatte der DRK-Ortsverein Murr gewagt. „Früher waren wir immer im Wald beim Feuersee. Da waren wir aber vom Wetter abhängig und mussten unser ganzes Material mitbringen“, sagt Organisatorin Toni Wägerle. Zum ersten Mal ist das DRK nun in der eigenen Garage geblieben und das mit sichtlichem Erfolg. „Wir sind sehr positiv überrascht, wie gut das Fest ankommt. Wir finanzieren Autos, Ausbildung und Material durch die Bewirtung“, informiert Wägerle. „Im Notfall können wir natürlich trotzdem ausrücken“, betont Wägerle. Der Einsatzwagen musste eben nur den Bierbänken weichen.

Beim Musikverein in Erdmannhausen war es bereits Mittags kaum mehr möglich, einen Platz zu finden. „Für uns ist das ein echter Großkampftag“, verrät der Dirigent des großen Orchesters Wolfgang Sachsenmaier. „Das ist zudem quasi unser Saisonstart. Da sieht man dann, wo man steht und was noch geübt werden muss.“ Neben dem großen Blasorchester durften sich auch die beiden Bläserklassen auf der Bühne im Musikerheim präsentieren. Die Nachwuchsmusiker unter der Leitung von Dirigent Ralf Glock zeigten, was bereits nach einem Jahr am Instrument möglich ist.

Absolute Rekordzahlen schrieb der Obst- und Gartenbauverein im Hörnle. Ganze 29 Kilogramm Fisch hatten Klaus und Thomas Fiedler vorbereitet. Bereits um 13.30 Uhr war alles weg. Nachwuchsgrillmeister Finn Fiedler kam kaum mit dem Aufnehmen der Bestellungen hinterher. „Das war wirklich unglaublich“, sagt Klaus Fiedler. „Darauf waren wir wirklich nicht vorbereitet, obwohl wir schon mehr gekauft und vorbereitet hatten, als im letzten Jahr.“ Wer doch noch eine der schmackhaften Makrelen ergattern konnte, hatte also Glück. Auch die anderen Speisen beim traditionellen Blütenfest gingen bereits Nachmittags zu neige. „Wir sind sehr zufrieden“, betont Klaus Fiedler. „Das ist für uns wirklich gut gelaufen.“