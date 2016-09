Bottwartal -

Meteorologisch ist zwar schon Herbst, aber zumindest tagsüber herrscht zurzeit bestes Spätsommerwetter. Der Sonnenschein durch Hoch Johannes beschert den Badegästen jetzt noch ein paar zusätzliche Tage.

Im Wellarium kann noch eine Woche länger geplanscht werden. Aufgrund der günstigen Wetterprognosen für die kommenden Tage hat sich der Gemeindeverwaltungsverband Steinheim-Murr entschieden, das Mineralwellenfreibad bis zum Sonntag, 18. September zu öffnen. „Bei wohltemperiertem Badewasser“, habe man „Urlaubsfeeling vor der Haustüre“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Steinheimer Rathaus. Geöffnet ist das Wellarium täglich von 8.30 Uhr bis 20 Uhr. Zu den Frühbadetagen Dienstag und Freitag ist das Bad bereits um 7 Uhr geöffnet. Allerdings ist es da noch recht frisch: Nachts kühlt die Luft auf 14 Grad ab. Da ist das Wasser mit 24 Grad angenehm. Um die Mittagszeit kann es bis an die 30 Grad warm werden. Das Regenrisiko liegt bei null Prozent. Erfreuliche Aussichten also für Badenixen.

Die Schule startet zwar wieder, aber nachmittags ist ja noch reichlich Zeit für einen kurzen Plansch. Heiße Temperaturen und viel Sonne sorgen auch im Mineralfreibad Oberes Bottwartal für einen Besucheransturm, wie er diese Saison noch nicht vorgekommen ist. Allein von Dienstag, 23. August bis Sonntag, 28. August, kamen insgesamt über 25 000 Besucher in das Bad, das von Oberstenfeld und Beilstein gemeinsam betrieben wird. Grund für die hohen Besucherzahlen war sicher auch das Nachtschwimmen am 26. August.

Im August zogen schon 62 000 Badegäste ihre Runden. Insgesamt liegt die Saison 2016 wegen des nasskalten Frühsommers aber noch unter dem Rekordergebnis von 2015 mit 193 000 Besuchern. Geöffnet ist auch hier noch mindestens eine Woche länger – bis 18. September, so Gemeindeoberinspektorin Tanja Mayer. Im September hat das Mineralfreibad erst ab 8.30 Uhr geöffnet, es gibt keine Frühbadetage mehr.

Das idyllisch am Neckar gelegene kleine Freibad in Mundelsheim wird trotz des guten Wetters am Sonntag schließen, weil dann Sanierungen an der Technik und der Beckenauskleidung starten. Man sei mit der Saison zufrieden, so Schwimmmeisterin Kerstin Friedrich.