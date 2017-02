Bottwartal Am Ende des Rechtsstreits gibt es Geld

Bürgermeister Markus Kleemann weiß den Einsatz zu schätzen: „Die überraschende Erstattung gleich zu Beginn des neuen Jahres freut uns natürlich sehr. Solche Rechtsprozesse ziehen immer viel Kraft und Zeit. Daher danken wir der Süwag für ihr Engagement und die damit verbundene Energie, die so in unsere Gemeinde Oberstenfeld fließt.“ Auch in Erdmannhausen

kann man sich freuen: Hier gab’s runde 38 000 Euro Rückerstattung. Darüber wurde in der Sitzung des Verwaltungs- und Technischen Ausschusses am Donnerstag informiert. Auch die restlichen Süwag-versorgten Kommunen im Verbreitungsgebiet der Marbacher Zeitung haben gute Nachrichten erhalten. In Pleidelsheim

gab es 28 000 Euro, in Benningen

rund 35 000 Euro, heißt es auf Nachfrage aus den Rathäusern. In Kirchberg können dank der Zahlung 31 500 Euro auf der Habenseite vermerkt werden. Freude auch in der Gemeinde Mundelsheim

– hier wurden rund 24 000 Euro rückerstattet. Ein großer Geldsegen stand auch der Stadt Beilstein

ins Haus. „Wir haben über 40 000 Euro erhalten“, freut sich Kämmerer Werner Waldenberger.

Bürgermeister Ralf Zimmermann aus Großbottwar

hat einen Bescheid über rund 50 000 erhalten, „was circa 80 Prozent unserer jährlichen Stromkosten für die Straßenbeleuchtung ausmacht“, hat der Rathauschef bereits ausgerechnet.

Die Hartnäckigkeit des Stromversorgers gegenüber den Finanzbehörden lobt auch der Affalterbacher

Bürgermeister Steffen Döttinger. „Der lange Atem kommt uns nun zugute“, sagt Döttinger. In Zahlen ausgedrückt: 33 900 Euro.

Die Gemeinde Murr

darf sich über eine Rückerstattung von rund 39 000 Euro freuen. Der Kämmerer Albrecht Keppler spricht von einem „fairen Verhalten“ der Süwag. Die Gemeinde habe nichts von dem Rechtsstreit gewusst, bis das Energieunternehmen sich gemeldet habe. „Es war eine Überraschung für uns, aber es zeigt auch die jahrzehntelange gute Verbindung zur Süwag.“ Keppler äußerte sich dankbar, dass sich das Unternehmen in dieser Frage für die Kommunen eingesetzt habe.

In Marbach

umfasst der Geldsegen lediglich 16 000 Euro. Das liegt aber daran, dass nur Rielingshausen und nicht die Kernstadt von Süwag versorgt wird. In Steinheim

freut sich der dortige Kämmerer Martin Pauleit über satte 92 000 Euro.