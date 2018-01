Bottwartäler Winzerchor Chor sucht Sänger von Ohrwürmern

Außerdem wird das Programm noch durch hochkarätige Gesangssolisten bereichert und vom Stuttgarter Operettenensemble sowie dem Pianisten Harald Sigle am Flügel begleitet.

Interessenten treffen sich ab Dienstag, 16. Januar, 19.30 Uhr, in der Aula der Matern-Feuerbacher-Realschule, Hannenbachstraße 10, Großbottwar, zur Vorstellung des Projekts mit anschließender Probe. Der Einstieg ist auch noch am 23. und 30. Januar möglich. Weitere Proben finden dann jeweils dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr ebenfalls in der Aula statt. Vorabinformationen gibt es unter Telefon 0 71 46 / 2 07 03 oder der Nummer 0 71 48 / 13 20, per E-Mail unter klein-remseck@t-online.de oder erikahaeublein@onlinehome.de sowie im Internet unter www.bottwartaelerwinzerchor.de.