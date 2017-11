Blickwinkel Vom Schaffen

Das habe ich auf Wohnungssuche in den zurückliegenden Tagen am eigenen Leib erfahren. Nicht, dass wir uns missverstehen: Ich beklage mich nicht, fühle mich keineswegs an den Rand gedrängt. Ich suche hier als Einzelner mit allseits bekanntem Arbeitgeber. Damit habe ich gute Karten, wahrscheinlich knapp hinter Fachkräften aus der Automobilbranche. Aber ich kann jetzt nachempfinden, wie sich Familien mit Kindern oder Alleinstehende mit vergleichsweise schlecht bezahlten Jobs fühlen müssen, die neu in die Region kommen. Eine Minderheit sieht sich ganz vom Wohlstand abgehängt oder wird von Abstiegsängsten geplagt. Die Ängste sind ernstzunehmen, manchmal aber übermäßig. Dies spiegelt sich wohl in der Abgeordnetenzahl der AfD im neuen Bundestag.

Gerade solche Zeichen sollten jetzt als Aufforderung zum „Schaffe“ verstanden werden: Zum Schaffen bezahlbaren Wohnraums etwa, zum Schaffen von Freiräumen für berufstätige Eltern durch Ganztagesbetreuung, zum Schaffen von Räumen wie Anlässen zur Begegnung zwischen Einheimischen und der wachsenden Zahl von Menschen in „Asylanschlussunterbringung“. Schaffet mir des au’? Neben vielen anderen Ehrenamtlichen in der Umgebung ist es der Arbeitskreis Asyl in Affalterbach, der ein ermutigendes Zeichen setzt, wenn er nächste Woche seine neuen Räume mitten im Ort in Betrieb nimmt. Hier lernen die neu hier Angekommenen Deutsch oder nähen zusammen mit den Landfrauen. So ist es zu schaffe’.Wäre doch gelacht!