Blickwinkel Teamgeist

In einem Mannschaftssport ist es nicht anders. „Ihr seid ein Team. Ihr verliert zusammen und ihr gewinnt zusammen.“ Wie oft hab ich den Trainer meines Kleinen diese Sätze schon sagen hören. Manchmal hab ich das Gefühl, sie gleichen einer Zauberformel, die – oft genug beschworen – dann auch Wirkung zeigt. Sicher: Jeder Junge, der Fußball spielt, träumt davon, als Torjäger aus einer Saison zu gehen und durch viele Treffer zu glänzen. Aber letztlich kommt es nicht darauf an, wer die Tore für das Team schießt, sondern dass sie überhaupt geschossen werden. Das erklärt mein Zehnjähriger inzwischen seiner Oma, wenn die nach einem Spiel am Telefon wissen möchte, wie viele Bälle er ins Netz gebracht hat. „Oma – eine gute Vorbereitung und ein gutes Zusammenspiel ist genauso wichtig wie das Tor selbst“, hör ich ihn die Oma mit einer Inbrunst an Überzeugung belehren. Und wurde zu Beginn der Saison in unserer Eltern-Whatsapp-Gruppe von denen, die nicht am Spielfeldrand stehen können, noch gefragt, wer die Tore geschossen hat, ist das inzwischen kein Thema mehr. Auch wir Alten sind lernfähig.