Blickwinkel Schätze der Natur

Stress, Zeitdruck und Ärger kennen und haben wir alle. Und doch liebe ich meinen Job. Das ist mir diese Woche wieder bewusst geworden, als ich am bisher heißesten Tag des Jahres den Computer herunterfahren durfte, um mich in Winzerhausen mit Roland Draht zu treffen. Seit knapp einem Jahr lebt der Heilpraktiker, Wildkräuter-Experte, Sanologe, Yogatrainer und Autor in dem Großbottwarer Stadtteil. Sein jüngstes Werk ist ein Praxishandbuch der Teetherapie. Gesund leben und sich wohl fühlen mit der Kraft der Natur – in seinem Buch erklärt der 70-Jährige, wie das geht. Praxisnah.

Da sitze ich also mitten am Nachmittag zwei Stunden auf einer Wiese des Winzerhäuser Ortsvorstehers Friedrich Link unter einem Obstbaum im Schatten und lasse mich von dem redseligen Neu-Winzerhäuser in die Welt der Wildkräuter einführen. Was für ein Privileg. Es sind Begegnungen wie diese, warum ich meinen Job so liebe. Das Eintauchen in die Biografie eines mir bis dato fremden Menschen, der mich an seinem grenzenlos erscheinenden Wissen über die Schätze der Natur teilhaben lässt, von dem ich dann auch in meinem Privatleben profitieren kann.