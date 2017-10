Blickwinkel Lektion gelernt?!

Mundelsheim - Die Bilder haben sich in meinem Kopf festgesetzt. Auch wenn es schon drei Wochen her ist, sind sie immer noch präsent. Das Königshäusle an den Hängen des Mundelsheimer Käsbergs kenne ich von Presseterminen. Das 1819 von der Hofkammer, der königlichen Verwaltung, erbaute Haus inmitten von Weinbergen ist ein wahrer Schatz. Kein Wunder wurde es von König Wilhelm I. gerne als Aussichtsstätte genutzt. Der Blick in die Umgebung ist einzigartig. Der Anblick, der sich indes auf den Fotos bot, die an meinem Dienstwochenende ins Postfach flatterten, lässt besagte Idylle nicht einmal mehr erahnen. Kaputte Bänke, in die Weinberge geworfene Fässer, eine aus der Verankerung herausgerissene Schautafel als Zeichen sinnlos-dreister Zerstörungswut. Zum Glück schafften es die Vandalen nicht ins Innere des unter Denkmalschutz stehenden Hauses. Ich mag mir die Bilder gar nicht vorstellen, wenn sie auch dort noch gewütet hätten.