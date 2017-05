Blickwinkel Inspirierend

Zumal schon jetzt erste Anfragen von Firmen kommen, die bezahlte Inhalte auf seinem Blog unterbringen wollen. Und was macht Marian? Weist die Firmen ab, wenn er den Eindruck hat, das Produkt passe nicht zu ihm. Potzblitz, der Junge ist14 Jahre alt! So mancher gestandene Manager sollte ihm vielleicht besser gut zuhören. Hätte sich die ein oder andere Firma nur einverleibt, was zu ihr passte, könnte sie heute womöglich noch am Markt sein.

Es macht einfach Spaß, Marians Blog zu verfolgen. Weil er für einen 14-Jährigen erstaunlich reif schreibt. Und dabei trotzdem aus jeder Zeile kindliche Neugier und Freude herauszulesen ist. Hut ab auch vor so viel Offenheit. Zum Beispiel würden sich viele Gleichaltrige in so einem Blog lieber nicht über die eigene Familie äußern, vielleicht noch über den zu früh verstorbenen Bruder. Aber Mama und Papa sind für Pubertierende doch die peinlichsten Menschen der Welt. Aber wie würde Marian sagen? „So bin halt ich.“

Selten hallte mir bei einer Terminabsprache so viel Freude entgegen. „Das ist soooo cooool!“ Ich will nicht glauben, dass nur das jugendliche Alter meines Gegenübers die Stimme brüchig werden ließ. Für mich steht fest, dass es ihm gleichgültig gewesen wäre, ob ich mich als Schülerzeitung xy, als Marbacher Zeitung oder die New York Times gemeldet hätte, die Freude wäre die Gleiche gewesen. Auch das Internet versteht er nicht als Plattform zur Selbstbeweihräucherung. Er will seinen Lesern einen Mehrwert bieten, sie dazu anregen, sich selbst auf den Weg zu machen. „Und wer nicht mehr reisen kann, den lasse ich an meinen Touren teilhaben.“

Ich wünsche dem Reisefan von Herzen noch viele Höhenflüge und Gipfelbesteigungen. Wenn mir der junge Kollege dafür verspricht, so herzerfrischend bodenständig zu bleiben.