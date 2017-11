Blickwinkel Farbe bekennen

Dass Bürger durchaus Pläne verhindern können hat die Interessengemeinschaft lokaler Naturschutzgruppen (Bonag) gezeigt. Gut zehn Jahre ist es her, dass die Schönheit des Bottwartals dem schnöden Mammon geopfert und zwischen Großbottwar und Oberstenfeld ein 40 Hektar großes Gebiet, das „Häslachfeld“, mit Gewerbe- und Wohngebäuden sowie einer Ortsumgehung zugepflastert werden sollte, hatte mein Kollege vor ein paar Wochen geschrieben. Von den Plänen ist nicht zuletzt dank der Bonag nichts übrig geblieben. Die Chronologie des erfolgreichen Widerstands in der Nachbarschaft kann Mut machen und beflügeln.

Dass die Ortschaftsratssitzung am kommenden Montag in der Gemeindehalle stattfinden wird, ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Denn es ist davon auszugehen, dass viele Rielingshäuser wissen wollen, wie sich ihre Mandatsträger positionieren. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sie das auch tun und sich nicht scheuen, klar Position zu beziehen. Ob dafür oder dagegen, das muss die persönliche Entscheidung eines jeden Rates sein. Soll heißen: Auch wenn ein Rat sich nach Abwägung der Argumente für die Erweiterung aussprechen sollte, ist das sein gutes Recht. Nur: Sich zu ducken und sich nicht zu erklären, wäre das schlechteste Signal, das sowohl in der Sitzung des Ortschaftsrates als auch des Gesamtgremiums am kommenden Donnerstag in Marbach ausgesandt werden könnte.