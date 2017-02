Blasmusik-Kreisverband Konzerte im ganzen Kreis geplant

Große Aufgaben stehen in diesem Jahr an. Davon konnte Roland Haug, der Dirigent des Kreisjugend-Orchesters (KJO), berichten. So kündigt sich bereits Ende April die Musical-Gala im Forum am Schlossplatz in Ludwigsburg an. Neben den beiden Musical-Sängerinnen Wietske van Tongeren und Ann Mandrella hat Publikumsliebling Kevin Tarte wieder sein Kommen zugesagt. In den Pfingstferien geht das KJO auf große Orchestertournee in die USA und wird dort in Minneapolis und Umgebung einige Konzerte geben. Ganz besonders stolz sind die jungen Musikerinnen und Musiker, dass sie als erstes ausländisches Laienorchester in der berühmten Basilica of Saint Mary auftreten dürfen. Für November steht das Jahreskonzert des Auswahlorchesters an, das in diesem Jahr in Mundelsheim stattfinden wird.

Die Wahlen beim KVLB brachten in gleich zwei Geschäftsbereichen neue Leiter. So übernimmt Jochen Mall vom Musikverein Freiberg das Amt des organisatorischen Leiters im Geschäftsbereich Musik. Dort unterstützt er den musikalischen Leiter Erwin Gutmann, der für weitere zwei Jahre von der Versammlung gewählt wurde. Die Leitung des Geschäftsbereichs Öffentlichkeitsarbeit wurde mit Yannick Neumann von der Musikkapelle Mundelsheim neu besetzt. Gerade gewählt, stellte dieser das Konzept für den „Tag der Blasmusik“ vor. Unter dem Motto „So klingt’s im Landkreis“ werden am Sonntag, 23. Juli, im ganzen Landkreis Konzerte, Auftritte und Feste mit viel Blasmusik stattfinden. Daneben wird es in Besigheim eine zentrale Veranstaltung mit Sternmarsch geben.

Manfred Hoerner bekam als Vorsitzender für weitere zwei Jahre von der Versammlung den Auftrag, den Blasmusik-Kreisverband zu leiten. Mona Hüneborg schied auf eigenen Wunsch als Beisitzerin der Bläserjugend aus.