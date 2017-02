Bildungszentrum Wertvolle Tipps für Umgang mit Medien

Marbach - Über das Programm „101 Schulen“ vom Kindermedienland Baden-Württemberg konnten wir Frau Lorenz, zertifizierte Referentin des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg, gewinnen. In den Workshops bekamen die Schülerinnen und Schüler Anregungen zum kompetenten Umgang mit Medien. Unter anderem lernten sie wichtige Seiten im Netz kennen und bekamen hilfreiche Tipps im Umgang mit ihrem Smartphone. Des Weiteren konnten die Schülerinnen und Schüler in einem praktischen Teil selbstständig an Tablets in einem Quiz ihr Wissen unter Beweis stellen. Auch Aufgaben, wie das Filmen eines kurzen Clips zum Thema „Hilfreiche Tipps für Schüler, die ihr erstes Smartphone bekommen“, und das Aufstellen von Regeln im Klassenchat wurden gemeistert.