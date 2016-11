Bietigheim-Bissingen - In Bietigheim-Bissingen kam es in der Nacht auf Sonntag gegen 0.15 Uhr zum Brand eines Wagens auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Asperger Straße. Der Mitarbeiter eines Wachdienstes kam zufällig am Brandort vorbei und alarmierte die Feuerwehr. Als diese eintraf, stand der Ford-Galaxy, der nach Polizeiangaben ein Neuwagen war, bereits in Vollbrand. Es entstand ein Schaden von 45 000 Euro. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.