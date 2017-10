Bezirk/Fußball Der SGV Freiberg will Revanche

An gleicher Stelle wird es nun wohl zur Revanche kommen. Zwar ist die Witterung durchaus noch nicht so, dass man nicht mehr auf Naturrasen spielen könnte. Und auch die Tribüne im Wasenstadion wäre wieder nutzbar. Die Sitze, die den falschen Abstand hatten, sind alle abgeschraubt. „Die meisten von unserem sportlichen Leiter Ivo Popic persönlich“, sagt Gehrmann lächelnd. Dennoch geht der Freiberger Trainer davon aus, dass man auf dem Kunstrasen spielen wird. „Nachdem wir dort gegen Nöttingen 4:0 gewonnen haben, ist es ratsam, auch gegen Ravensburg dort zu spielen.“

Die Ravensburger sind mit 19 Punkten aus den ersten neun Spielen in die Oberliga-Saison gestartet. Die Freiberger haben nach sehr holprigem Beginn zuletzt besser in die Spur gefunden und stehen mit 13 Punkten als Tabellenachter derzeit vier Plätze hinter dem morgigen Gegner. „Vor allem unsere Torjäger Hakan Kutlu und Marcel Sökler sind derzeit in guter Verfassung. Daher denke ich schon, dass wir in der Lage sind, dieses Spiel zu gewinnen“, glaubt Ramon Gehrmann an sein Team, bei dem Clemens Schlimgen nach seiner Verletzungspause wieder an Bord ist. Fehlen werden lediglich weiterhin die verletzten Spetim Muzliukaj, Sven Schimmel und Pascal Seil.