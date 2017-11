Berlin - Knapp ein Jahr nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche öffnen heute dort wieder die Stände und Buden. Fast alle Schausteller seien auch in diesem Jahr wieder dabei, hatte der Schausteller-Verband angekündigt. Am 19. Dezember 2016 war ein islamistischer Attentäter mit einem Lastwagen in den Markt gerast - 12 starben, mehr als 70 wurden verletzt. Zur Eröffnung heute wird an die Opfer erinnert. Am 19. Dezember bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.