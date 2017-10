Berlin - Am Bundesentwicklungsministerium in Berlin suchen Dutzende Polizisten nach einem Unbekannten. Der Mann soll sich in dem Gebäude in der Stresemannstraße befinden, erklärte ein Sprecher der Polizei am späten Abend. Er sei dunkel gekleidet. Der Sicherheitsdienst des Ministeriums sei auf ihn aufmerksam geworden. Genaueres konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Die Polizei sperrte das Gebäude ab. Etwa 100 Polizisten suchen nach dem Unbekannten.