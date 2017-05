Düsseldorf - Nach den jüngsten Enthüllungen zum Terrorfall Anis Amri in Berlin verlangen mehrere Parteien im nordrhein-westfälischen Landtag verstärkte Aufklärung auch in Bund und anderen Ländern. In Berlin war gestern bekannt geworden, dass Amri möglicherweise im vergangenen November als Drogendealer in der Hauptstadt hätte festgenommen werden können. Mitarbeiter des Berliner Landeskriminalamts stehen im Verdacht, die Fakten im Nachhinein verschleiert zu haben, um Fehlentscheidungen zu vertuschen.