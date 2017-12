Berlin - Ein offenbar unter Drogen stehender 29-Jähriger soll binnen einiger Stunden in Berlin mehrere Menschen mit einer Schusswaffe bedroht und mehrere Autos gestohlen haben. Er soll bei einem Gerangel einen Mann mit einem Schuss aus einer Schreckschusswaffe verletzt haben. Der Verdächtige wurde am Mittwochmorgen in Brandenburg geschnappt und festgenommen, wie die Berliner Polizei mitteilte. Er habe sich bei seiner Festnahme gewehrt. Nach derzeitigen Ermittlungen soll der Mann mindestens drei Autos in der Hauptstadt geraubt haben.