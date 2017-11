Berlin - Zwei Klassiker zum Jahresabschluss sollen Joachim Löw nochmals wichtige Erkenntnisse bringen mit Blick auf die WM-Mission 2018. In den letzten beiden Länderspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 10. November in London gegen England und vier Tage später in Köln gegen Frankreich wird der Bundestrainer erneut ein Mischung aus erfahrenen und talentierten Spielern auf den Rasen schicken. Heute wird sein Aufgebot bekanntgegeben.