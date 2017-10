Lwiw - Hertha BSC droht in der Europa League das Aus. Die Berliner verloren im ukrainischen Lwiw 1:2 gegen Sorja Luhansk und haben nach drei Spielen in Gruppe J nur einen Punkt. Der 1. FC Köln verliert auch in der Europa League weiter. Das Tabellenschlusslicht der Fußball-Bundesliga unterlag 0:1 bei BATE Borissow. Nach drei Spielen haben die Rheinländer bei ihrer ersten Europapokalteilnahme seit 25 Jahren in Gruppe H null Punkte.