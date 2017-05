Berlin - Herbert Grönemeyer wird beim Benefizkonzert "Peace x Peace" am 18. Juni in Berlin als Special Guest auf der Bühne stehen. Der Rocksänger wird zusammen mit den Fantastischen Vier und der Musikerin Balbina auftreten, wie der Konzertveranstalter Semmel Concerts mitteilte. Neben dem 61-Jährigen werden in der Waldbühne andere hochkarätige Künstler wie Andreas Bourani, Beginner, Fritz Kalkbrenner, Yvonne Catterfeld und Johannes Oerding für den guten Zweck auftreten. Im Vorjahr hatte die Veranstaltung mehr als 400 000 Euro an Spenden eingebracht.