Berlin - Der scheidende Außenminister Sigmar Gabriel hat den in der vergangenen Woche aus Untersuchungshaft in der Türkei entlassenen Menschenrechtler Peter Steudtner getroffen. Er twitterte ein Bild von dem Gespräch im Auswärtigen Amt in Berlin und schrieb dazu: "Beeindruckender Mann. Ich bin froh, dass er wieder in Freiheit ist." Steudtner war im Juli in der Nähe von Istanbul festgenommen und später wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagt worden. Vor einer Woche wurde er nach drei Monaten Untersuchungshaft überraschend freigelassen.