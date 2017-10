Berlin - Die Deutsche Bahn bereitet sich auf stürmisches Wetter vor, das am Wochenende erwartet wird. Das Personal wird verstärkt und Reparaturtrupps bereitgestellt. Mögliche Sturmschäden an Oberleitungen und umgestürzte Bäume im Gleisbett sollen schnellstmöglich beseitigt werden. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Wochenende zum Teil Windgeschwindigkeiten bis in den Orkanbereich.