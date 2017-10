Berlin - Zoo und Tierpark in Berlin bleiben wegen der Sturmwarnung heute geschlossen. Herabfallende Äste des alten Baumbestandes könnten eine Gefahr für Besucher sein, hieß es in einer Mitteilung. Die Tiere würden vorsorglich in Häusern und Stallungen untergebracht. Und: "Glücklicherweise konnten die Flamingos im Zoo, bei denen es Anfang Oktober tragische Verluste gegeben hatte, bereits in ihre Innenstallungen gebracht werden." Beim Sturm "Xavier" waren 18 Flamingos im Zoo von herabfallenden Ästen getötet worden.