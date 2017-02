Berlin - Nach der feierlichen Eröffnung zeigt die Berlinale Filme mit Stars wie Richard Gere, Laura Linney und Moritz Bleibtreu. Gere und Linney sind im Wettbewerbsbeitrag "The Dinner" des israelischen Regisseurs Oren Moverman zu sehen. Darin geht es um ein dunkles Familiengeheimnis, das das Verhältnis zweier Ehepaare belastet. Neben Movermans Drama geht der ungarische Beitrag "On Body and Soul" von Ildiko Enyedi ins Rennen um die Trophäen. Mit rotem Teppich, aber außer Konkurrenz wird "T2 Trainspotting" von Danny Boyle präsentiert, die Fortsetzung des Kultfilms aus den 90er Jahren.