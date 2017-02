Berlin - Mit einem Autokorso durch Berlin hat sich eine Initiative für den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel eingesetzt, der in der Türkei festgehalten wird. Die etwa 30 Autos fuhren vom Alexanderplatz durch die östliche Innenstadt bis nach Kreuzberg. Yücel ist der erste deutsche Journalist, der seit Verhängung des Ausnahmezustandes in der Türkei von der Polizei festgehalten wird. Seinen Anwälten wurde gesagt, dass gegen ihn wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs ermittelt werde. Bundeskanzlerin Angela Merkel verlangte von der Türkei, im Ermittlungsverfahren rechtsstaatliche Regeln einzuhalten.