Benningen Zehn Minuten zuvor wäre Katastrophe passiert

Benningen - Mutmaßlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems ereignete sich am Donnerstag gegen 8.50 Uhr in der Beihinger Straße in Benningen ein Unfall.“ So ist es im Polizeibericht vom gestrigen Freitag zu lesen. Weiter heißt es da: „Ein 36 Jahre alter Mazda-Fahrer kam, nachdem er den Ortseingang passiert hatte, nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überrollte der Mazda einen Leitpfosten und ein Werbeschild. Schließlich prallte der Wagen gegen einen Baum, worauf sich der Pkw drehte und mit einem Verteilerkasten sowie einer Laterne kollidierte. Der 36-Jährige wurde im Mazda eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Benningen, die mit 18 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausrückte, befreite den Fahrer. Dieser erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde insgesamt auf etwa 32000 Euro geschätzt. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine witterungsbedingte Ursache.“