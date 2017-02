Benningen Weiterem Wachstum sind Grenzen gesetzt

Was es mit den Kirbebuben auf sich hat, war nur einer der vielen Punkte, die Bürgermeister Klaus Warthon in seinem anderthalbstündigen Vortrag erläuterte. In Benningen sei nicht der Fasching, sondern die Kirbe die fünfte Jahreszeit, wenn die zwanzigjährigen Männer im Ort ein ganzes Wochenende lang einen draufmachten und sogar ein Feuerwerk stifteten. Seltenheitswert in der Region hätten auch das Fischerstechen, das vom Fischereiverein organisiert werde und eine ebenso nasse wie lustige Angelegenheit sei, sowie der vom Skiclub ausgerichtete Sommerbiathlon. Selbst eine Skateranlage gebe es, auch wenn die auf Marbacher Gemarkung sei. „Wir betreiben sie gemeinsam, aber von uns aus ist sie viel besser und sicherer zu erreichen“, betonte Warthon augenzwinkernd. Wer nun aber glaubt, in Benningen werde das ganze Jahr nur gefeiert und Spaß gehabt, der täuscht sich. Auch wenn der Gewerbeanteil geringer als in mancher Nachbargemeinde ist, weil der Platz fehlt, so findet sich im Ort doch alles Wesentliche. Nicht nur die Gewerbetreibenden, auch die Wohnungssuchenden müssen sich mit dem Platzangebot bescheiden, auch wenn es seit 2004 deutlich vergrößert wurde und sich die Einwohnerzahl um mehr als 1000 erhöht hat. „Die Nachfrage ist immer noch sehr hoch, aber die Gemeinde hat kein einziges Grundstück mehr zu vergeben“, so Warthon. Der Expansion Benningens sind damit Grenzen gesetzt.

Gearbeitet wird natürlich auch im Rathaus, auch wenn man die Öffnungszeiten aus Kostengründen beschränken müsse. „Aber wer es nicht zu den normalen Öffnungszeiten schafft, der kann auch gerne einen anderen Termin vereinbaren“, betonte der Schultes. Er nutzte auch gleich die Gelegenheit, die Rathausmitarbeiter vorzustellen, die am Ende des Empfangs noch einen Imbiss reichten und für Fragen zur Verfügung standen.